Zbirka obsega 17 izjemnih srednjeveških in renesančnih rokopisov ter več kot 200 renesančnih tiskanih knjig.

Vrhunec zbirke iluminiranih rokopisov po pisanju spletnega portala predstavlja Pariški horarij, ki je najboljše in najbogatejše ilustrirano delo mojstra Bartholomaeusa Anglicusija iz Pariza, nastalo okoli leta 1440. Ocenjen je med 1,5 do 2,5 milijona dolarjev.

Za celotno zbirko se nadejajo iztržiti več kot osem milijonov dolarjev, prihodek od prodaje pa bo namenjen muzejem oziroma njihovim oddelkom redkih knjige. Iluminirani rokopisi bodo od 18. do 23. marca razstavljeni v galerijah Christie's v Parizu.

Po besedah strokovnjaka za srednjeveške in renesančne rokopise Eugenia Donadonija zbirka iluminiranih rokopisov Elaine in Alexandra Rosenberga predstavlja vrhunce evropskega renesančnega knjižnega slikarstva in sodi med največje tovrstne zasebne zbirka na svetu.

Rokopisi, ki jih bo moč kupiti na dražbi, pričajo tudi o prefinjenem okusu Elaine in Alexandra P. Rosenberga. Vsak zase je prava galerija knjižnih miniatur nekaterih najbolj iskanih in priznanih umetnikov francoske renesanse, kot sta že omenjeni Bartholomaeus Anglicusi ali Jean de Mauleon. Nekdaj so bili v lasti nekaterih najbolj izjemnih bibliofilov in zbirateljev svojega časa, med drugim Karla V., nosilca krone svetega rimskega cesarstva.

Vso so močno individualizirani saj niso bili namenjeni uporabi v cerkvah ali samostanih, ampak so bili v užitek njihovim laičnim lastnikom.

Na dražbi bodo ponudili tudi več kot 200 zgodnjih tiskanih knjig iz 15. stoletja. Gre za najobsežnejšo zbirka prvotiskov, ki bo v zadnjih desetletjih dana na dražbo. V njej je poleg tega tudi približno ducat horarijev iz zgodnjega 16. stoletja, natisnjenih na pergament. Zbirka je izjemna tudi zaradi tega, ker je pri veliko knjigah še ohranjena originalna vezava.

Med tiskanimi knjigami je tudi redka in pomembna celotna prva izdaja Platonovih del, ki je ocenjena med 200.000 in 400.000 dolarjev. Prevod je delo Marsilia Ficina, enega največjih grških učenjakov v renesansi, natisnjena je bila v Firencah. Po pisanju spletnega portala je bilo zelo malo Platonovih del pred omenjenim prevodom dostopnih v latinščini. Pričujoča izdaja je tako pomembna tudi zato, ker pomeni vrnitev Platonove filozofije v zahodno Evropo po skoraj tisoč letih.

Alexandre P. Rosenberg (1921-1987) je bil sin uglednega francoskega trgovca z umetninami Paula Rosenberga, ene največjih osebnosti v pariškem umetniškem svetu 20. stoletja, ki je zastopal velikane moderne umetnosti, kot so Picasso, Matisse in Braque ter imel tudi pomembno vlogo pri prenosu del francoskih umetnikov v ZDA v prvi polovici 20. stoletja. Nadaljeval je očetovo delo in se leta 1946 pridružil očetu v New Yorku, kjer je po očetovi smrti prevzel vodenje Galerije Rosenberg.

Z Elaine (1921-2020) sta se poročila leta 1948. Skupaj sta se posvečala zbirateljstvu in filnatropiji. Družina bo v skladu z njeno željo izkupiček od prodaje namenila muzejem za njihove zbirke redkih knjig.