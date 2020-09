Dražba bo v New Yorku potekala prihodnji mesec, za okostje pa pričakujejo med pet in sedem milijonov evrov. To je blizu zneska 7,1 milijona evrov, za kolikor so oktobra leta 1997 prodali okostje tiranozavra z vzdevkom Sue, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Stanovo okostje je bilo doslej na ogled v raziskovalnem geološkem institutu Black Hills, kjer so ga tudi rekonstruirali. Zaradi teže so originalno lobanjo na skeletu nadomestili s kopijo, lobanjo pa razstavili posebej.

Strokovnjaki ocenjujejo, da je Stan poginil pred približno 60 milijoni let, ko je bil star okoli 20 let. Prva njegov skelet pa so uporabili za izdelavo številnih kopij okostji tiranozavrov, ki so na ogled v več muzejih po svetu.

Prvo okostje tiranozavra, enega največjih mesojedcev na svetu, so odkrili leta 1902, od tedaj pa so jih našli le še okoli 50. »Veliko dobrih popolnih primerkov okostji ne obstaja,« je poudaril James Hyslop iz avkcijske hiše Christie's. »Pridobitev tako popolnega tiranozavra je priložnost, ki se pojavi enkrat na generacijo. Za vsak prirodoslovno-zgodovinski muzej bi bil Stan vrhunec njihove zbirke,« je dodal.

Stan je poimenovan po ljubiteljskem paleontologu, ki ga je odkril. Do 21. oktobra bo okostje na ogled na sedežu avkcijske hiše Christie's v New Yorku, še navaja AFP.