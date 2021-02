Demokratski senatorji in pet republikanskih so glasovali za povabilo pričam, potem ko so v petek v javnost pricurljale informacije o telefonskem pogovoru med Trumpom in vodjo republikancev v predstavniškem domu Kevinom McCarthyjem.

Kot je poročala televizija CNN, je McCarthy Trumpa poklical med vdorom njegovih privržencev v kongres 6. januarja. Rotil naj bi ga, naj odpokliče razjarjene podpornike, ki so mu skozi razbita okna vdrli v pisarno. »No, Kevin, kot kaže, so ti ljudje bolj razburjeni glede volitev kot ti,« naj bi mu odgovoril Trump. Nato se je med njima vnel prepir.

Poročilo CNN se sklicuje na besede republikanskih kongresnikov, ki jih je McCarthy seznanil s pogovorom. Med njimi je republikanska predstavnica iz zvezne države Washington Jaime Herrera Beutler, katere pričanje zelo zanima demokrate.

Zagovornik nekdanjega ameriškega predsednika Michael van der Veen je protestiral proti povabilu prič, češ da to ni v skladu s predpisanim postopkom. Demokratskim senatorjem pa se je pri glasovanju za nova zaslišanja pred glasovanjem o Trumpovi krivdi za upor proti državi kljub temu pridružilo pet republikanskih.

Sprva je bilo predvideno, da bo senat že drevi po srednjeevropskem času glasoval o drugi ustavni obtožbi Trumpa, a se utegne zdaj proces zavleči. Demokrati Trumpa obtožujejo upora proti državi, a je malo verjetno, da bo donedavni predsednik obsojen, saj bi moralo za obsodbo glasovati dve tretjini senatorjev.

Za obsodbo je potrebnih 67 glasov v 100-članskem senatu, kjer imajo demokrati in republikanci po 50 sedežev. Za obsodbo bo zanesljivo glasovalo več republikancev kot v prvi ustavni obtožbi, ko je to storil le Mitt Romney iz Utaha, a ni pričakovati, da jih bo dovolj za obsodbo bivšega predsednika, ki še vedno obvladuje republikansko volilno bazo.