Gre za prvo od podobnih tožb, ki se bodo vlagale po ZDA, potem ko zvezni senat v soboto ni zbral dvotretjinske večine za obsodbo Trumpa v ustavni obtožbi. »Upor je bil posledica skrbno premišljenega načrta Trumpa, Giulianija in skrajnežev, kot sta skupini Oath Keepers in Ponosni fantje, ki so si delili cilj ustrahovanja, nadlegovanja in groženj za zaustavitev potrditve izida predsedniških volitev v kongresu,« trdi tožba, ki zahteva za zdaj še neopredeljeno denarno kazen.

Trumpov svetovalec Jason Miller je na tožbo odgovoril s trditvijo, da Trump ni organiziral niti zborovanja svojih privržencev pred napadom na kongres, kaj šele, da bi koga vzpodbujal k napadu.

Tožba je bila vložena na zveznem sodišču v prestolnici Washington po zakonu iz časa rekonstrukcije takoj po državljanski vojni v 19. stoletju, ki nosi ime po rasistični organizaciji Ku Klux Klan.

Še več tožb se pričakuje od drugih članov kongresa, ki so morali 6. januarja bežati, da si rešijo življenja, verjetno tudi od kongresnih policistov, ki so bili napadeni, pa še od kakšnih liberalnih organizacij.

Kazenske preiskave pravosodnega ministrstva proti udeležencem napada že potekajo in doslej so jih po ZDA aretirali okrog 200. Vsi trdijo, da so napadli za Trumpa, ki je po volitvah novembra lani trdil, da ni izgubil, temveč je demokrat Joe Biden prišel do položaja s prevaro.

Ne glede na to, da o tem ni bilo nobenega dokaza in so vsa sodišča zavrnila vse tožbe Turmpa in njegovih odvetnikov, pa Trumpovim trditvam še vedno verjame najmanj 80 odstotkov republikancev po ZDA. Zdaj jih je sicer okrog 200 manj, saj skoraj vsi obtoženi trdijo, da se počutijo prevarane. Bili so namreč prepričani, da ne delajo nič narobe, sicer pa so pričakovali vsaj predsednikovo pomilostitev.