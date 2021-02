Nika Križnar, smučarska skakalka: Če bi mi prižgali zeleno luč, bi šla takoj na letalnico

Dvajsetletna Nika Križnar iz Delnic v Poljanski dolini, ki trenutno živi na Mlaki pri Kranju, je vzhajajoča zvezdnica ženskih smučarskih skokov. Med najboljše se je dokončno izstrelila konec minulega tedna, ko je na treh tekmah svetovnega pokala v Hinzenbachu v bližini Linza v Avstriji dosegla prvo zmago v svoji karieri in bila še dvakrat druga. Na tekmah svetovnega pokala je njen dosedanji izkupiček sedem stopničk med posameznicami (ena zmaga ter po tri druga in tretja mesta) in štiri na ekipnih tekmah (zmaga in tri druga mesta).