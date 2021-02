»Če upoštevamo vse gradivo, ki ga imamo na voljo, WHO priporoča uporabo tega cepiva za stare 65 let in starejše,« je v najnovejšem priporočilu zapisala 15-članska strateška svetovalna skupina strokovnjakov za imunizacijo.

Vodja skupine strokovnjakov Alejandro Cravioto je priznal, da še ni zadostnih podatkov o učinkovitosti tega cepiva pri starejših od 65 let. Zaradi tega več držav, tudi Slovenija, priporoča uporabo AstraZenecinega cepiva za mlajše od 65 let. A kot je dejal, ocenjujejo, da odziv te starostne skupine ne more biti drugačen od odziva drugih starostnih skupin. Zato strokovnjaki priporočajo uporabo tega cepiva za starejše od 18 let brez zgornje starostne omejitve.

Strokovna skupina WHO je tudi ocenila, da je cepivo AstraZenece mogoče uporabiti tudi v okoljih, kjer »so prisotne različice« novega koronavirusa.

Nedavna študija univerze Witatersrand v Johannesburgu in britanskega Oxforda je sicer pokazala, da to cepivo nudi zgolj »minimalno« zaščito pred blagim do zmernim potekom covida po okužbi z južnoafriško različico. Ugotovili so, da učinkovitost znaša zgolj 22 odstotkov. Podatkov o učinkovitosti pri hudem poteku še nimajo. Južna Afrika je zato odložila začetek cepljenja proti covidu-19.

WHO naj bi prihodnji teden odločila, ali bo odobrila pogojno uporabo AstraZenecinega cepiva, izdelanega v Indiji in Južni Koreji. Če jo bo, bi to cepivo preko pobude Covax lahko začeli dobavljati nekaterim najrevnejšim državam.

Strokovnjaki so danes tudi ponovili priporočilo, da turisti ne bi smeli imeti prednosti pri cepljenju. »V trenutnem obdobju zelo omejene dobave cepiv bi bilo prednostno cepljenje turistov v nasprotju z načelom enakosti,« so poudarili.