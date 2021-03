Nemški Inštitut Roberta Kocha je sporočil, da so v zadnjih 24 urah v Nemčiji potrdili 17.504 okužb, potem ko so jih dan prej 13.343. Stopnja okužb je v zadnjih sedmih dnevih dosegla 90 novih okužb na 100.000 prebivalcev, poroča portal Deutsche Welle.

Na inštitutu so dodali, da se v državi soočajo s tretjim valom epidemije, ki ga poslabšujejo nove različice virusa, zato pričakujejo velik porast okužb. Število smrti med covidnimi bolniki v Nemčiji medtem še naprej pada. Danes so poročali o smrti 227 bolnikov, kar je manj kot minuli četrtek, ko je umrlo 321 bolnikov, teden pred tem pa 359.

V Nemčiji so doslej proti covidu-19 z vsaj enim odmerkom cepili 8,4 odstotka prebivalcev, z dvema pa 3,7 odstotka.

Zaprtje države so omilili v začetku meseca, kanclerka Anglela Merkel pa naj bi se z vodji 16 zveznih dežel znova sestala 22. marca na pogovorih o naslednjih korakih.

O rekordnem številu okužb so danes poročali tudi iz sosednje Poljske. V zadnjih 24 urah so potrdili 27.278 novih okužb, kar je največ letos. V sredo so poročali o 25.052 novih okužbah. Umrlo je še 356 covidnih bolnikov, skupno doslej 48.388, poroča poljska tiskovna agencija PAP.

V bolnišnicah se zdravi 21.858 bolnikov s covidom-19, od katerih jih pomoč medicinskih ventilatorjev potrebuje 2190, je sporočilo poljsko ministrstvo z zdravje.

Zaradi porasta okužb bodo na Poljskem v soboto zaostrili ukrepe. Za tri tedne bodo zaprli športne objekte, nakupovalna središča in hotele. V državi sicer že velja vrsta omejitvenih ukrepov, med drugim so zaprti fitnes centri, restavracije in šole za učence višjih razredov.

V Avstriji so že v sredo poročali o rekordnem številu okužb v letošnjem letu, danes pa so potrdili še okoli sto okužb več. V zadnjih 24 urah je umrlo še 26 covidnih bolnikov. Čeprav številke ne naraščajo skokovito, v Avstriji opažajo trend naraščanja novih okužb. Še pred tednom dni so poročali o 2997 novih okužbah. V bolnišnicah je sicer malo manj bolnikov, teh je skupno 1814, od tega 386 na intenzivni negi.

V Avstriji so v zadnjem dnevu potrdili 3357 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največ v letošnjem letu. Na Madžarskem pa je v povezavi s covidom-19 umrlo 207 ljudi, največ doslej. Potrdili so še 6502 okužbi, kar je tudi porast v primerjavi s prejšnjim dnevom. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je zaskrbljena zaradi porasta okužb na Balkanu in v osrednji Evropi.

WHO skrbi epidemiološko stanje na Balkanu in v osrednji Evropi

Epidemiološke razmere so trenutno zelo zaskrbljujoče na Balkanu in v osrednji Evropi, medtem ko na celotnem območju Evrope število okužb z novim koronavirusom narašča že tretji teden zapored, so sporočili na današnji novinarski konferenci evropskega urada Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Poudarjajo nujnost spoštovanja preventivnih ukrepov.

Kot so poudarili, so danes razmere najhujše na območjih, ki so bila pri nadzoru bolezni v prvih šestih mesecih lanskega leta uspešna. »Še posebej smo zaskrbljeni zaradi epidemioloških razmer na Balkanu, pa tudi v številnih drugih državah osrednje Evrope,« je dejala predstavnica WHO Catherine Smallwood. Na teh območjih je število smrti in hospitalizacij med covidnimi bolniki »med najvišjimi na svetu«. Med območja s slabo sliko WHO uvršča tudi baltske države.

Evropska regija Svetovne zdravstvene organizacije obsega 53 držav in ozemelj in vključuje Rusijo ter več srednjeazijskih držav.

Po besedah direktorja urada Hansa Klugeja dosedanje cepljenje proti covidu-19 še ne zadostuje za zajezitev širjenja virusa po regiji. »Incidenca primerov nadaljuje trend naraščanja in se pomika proti vzhodu,« je dejal.

Medtem ko je 27 držav območja trenutno v stanju popolnega ali delnega zaprtja družbe, jih 21 postopno sprošča omejitvene ukrepe. »Nekatere to počnejo na podlagi sklepanja, da bo vse večja precepljenost v državah nemudoma vodila v izboljšanje epidemioloških razmer,« je dejal in opozoril, da je za taka sklepanja prezgodaj. Zagotovil je sicer, da bodo učinki cepljenja še vidni in bodo omogočili vrnitev v normalnost, a zaenkrat je treba vztrajati pri doslednem upoštevanju preventivnih ukrepov.