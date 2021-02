Zdravstvenemu osebju UKC spekli 700 pic

Ob svetovnem dnevu pic so se včeraj pred vhodom UKC Ljubljana zbrali picopeki in zaposlenim do popoldanskih ur pekli pice. Kot je povedal Aleš Rekar, mojster in predsednik Sekcije picopekov, so se mu pri projektu radi pridružili kolegi picopeki iz različnih picerij iz ljubljanske regije.