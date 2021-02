Za literarno nagrado Dublin, ki jo sponzorira mesto Dublin, predloge za nominacijo pošiljajo splošne knjižnice iz vsega sveta. Če je bila zmagovalna knjiga prevedena, avtor prejme 75.000 in prevajalec 25.000 evrov, so sporočili iz Društva slovenskih pisateljev (DSP).

Pregljev roman Kronika pozabljanja je v slovenščini izšel leta 2014 pri novomeški založbi Goga. V angleškem prevodu je pod naslovom A Chronicle of Forgetting leta 2020 izšel v zbirki Litterae Slovenicae DSP. Urednica je Tanja Petrič, prevod podpisuje Rawley Grau.

V Mestni knjižnici Ljubljana, kjer so A Chronicle of Forgetting predlagali za nominacijo, so o knjigi zapisali: "Roman je ganljiva, dobro napisana - in prevedena - zgodba o iskanju smisla in sprejemanju konca življenja, o izgubljanju spominov in početju stvari, ki si jih je vredno zapomniti, o tem, kako pustiti nekaj za seboj..."

Na spletni strani založbe Goga pa je o knjigi mogoče prebrati: "V domu za upokojence starček vsako jutro zgodaj vstane, da bi videl sončni vzhod. Življenje se znova začenja, svet oživi, z njim oživijo spomini. Vsako jutro malo drugačni. Svetu v romanu namreč vlada demenca. Včasih napete, včasih ljubezenske zgodbe so morda resnične, morda plod halucinacij, a vedno so postavljene pred steno tišine, pred veliko skrivnost, ki čaka onkraj smrti."