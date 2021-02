Že v petek so nogometaši Bayerna, ki bodo naslednji teden igrali na klubskem svetovnem prvenstvu, odigrali svojo tekmo tega kroga. Pri berlinski Herthi, ki se je znašla v nezavidljivem položaju in se bo morala v spomladanskih mesecih reševati z dna lestvice, so Bavarci kljub ne najboljši predstavi slavili minimalno zmago 1:0 in se z njo utrdili na prvem mestu.

V današnjih obračunih bi morala imeti njegova najbližja zasledovalca Leipzig in Wolfsburg teoretično lahko delo, Kevin Kampl in soigralci so gostili zadnji Schalke, Wolfsburg pa Augsburg. Leipzig, Kampl je tekmo začel v prvi postavi in igral celo tekmo, je sicer imel premoč in tudi nekaj priložnosti, zadel pa prvič šele ob koncu prvega dela, ko je bil uspešen Nordi Mukiele. V nadaljevanju je imel priložnost za povišanje vodstva tudi Kampl, tekmo pa je nato z drugim zadetkom Leipziga odločil Marcel Sabitzer. Tretji gol je tik pred koncem dosegel Willi Orban.

Wolfsburg je bil podobno učinkovit, proti Bavarcem je za vodstvo v prvem polčasu poskrbel Wout Weghorst, v nadaljevanju je zadel še Ridle Baku, kar je bilo dovolj za zmago.

Na lestvici je tako razmerje med prvimi tremi ostalo nespremenjeno, Bayern ima z 48 točkami sedem točk več kot Leipzig in deset več kot Wolfsburg.

V Berlinu razočarani V boju za mesta tik pod vrhom je tudi Bayer Leverkusen, ki je danes igral s Stuttgartom. Že v prvem delu je Kerem Demirbay z dvema goloma (18., 31.) postavil temelje za zmago. Nekaj upanja je gostom z zadetkom kmalu po začetku drugega polčasa prinesel Saša Kalajdžić, toda odgovor Bayerja je bil hiter; še trije goli, Leon Bailey je zadel v 56., Florian Wirtz v 68. in Demarai Gray v 84., so na koncu pomenili visoko zmago Leverkusna, Kalajdžić je z drugim zadetkom na tekmi le kozmetično popravil vtis. Leverkusen je tako začasno na lestvici prehitel Eintracht in je četrti. Enako število točk kot Leverkusen pa je imela pred tem krogom tudi Borussia Dortmund, ki je danes gostovala pri Freiburgu. Rumeno-črni so doživeli novo razočaranje, saj so klonili z 1:2. Wooyeong Jeong (49.) in Jonathan Schmid (52.) sta s hitrima goloma na začetku drugega polčasa spodrezala krila Porurcem, ki so sicer znižali, a gol Youssoufe Moukokoja je bil premalo za kaj več od minimalnega poraza. Razočarani pa so bili tudi pri drugi berlinski ekipi. Unionu gre letos sicer bolje kot Herthi, a tudi popušča, danes je tako nepričakovano doživel poraz proti predzadnjemu Mainzu. Gol Moussa Niakhateja je bil dovolj za velike tri točke, s katerimi je Mainz ušel zadnjemu Schalkeju na pet točk prednosti.