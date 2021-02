Ti so okoli 16. ure med ruševinami našli truplo pogrešane ženske. Njen 89-letni partner, ki je huje poškodovan, se bori za življenje, so poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočile lokalne oblasti.

V eksploziji je bilo poleg tega lažje poškodovanih še devet ljudi. Avtomehanika, ki so ga sprva pogrešali in je lastnik delavnice, so medtem našli, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po prvih ugotovitvah je bila eksplozija posledica uhajanja plina.

»Trenutno nas skrbi, da se bo število žrtev povečalo ter da bi se utegnile porušiti sosednji stavbi in tudi tiste, ki so bolj oddaljene,« je za AFP dejal neimenovani tiskovni predstavnik gasilcev.

Tiskovni predstavnik distribucijskega podjetja Regaz Eric Destarac je dejal, da so na območju eksplozije zmanjšali oskrbo s plinom, a da še ni znano, ali je eksplozija povezana s plinskim omrežjem ali plinskimi jeklenkami. Gasilci so namreč po njegovih besedah v garaži našli nekaj plinskih jeklenk.