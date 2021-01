Malce po 15. uri so prebivalci Madrida slišali silovito eksplozijo. Po prvih podatkih je do eksplozije prišlo v središču mesta, na ulici Toledo v bližini turistične znamenitosti Puerta de Toledo. Gasilci in reševalci so evakuirali prebivalce sosednjih stavb. Iz doma starejših so sporočili, da so vsi tamkajšnji stanovalci nepoškodovani.

Vzrok eksplozije še ni znan, ugiba se o plinu. Po zadnjih podatkih ste umrli najmanj dve osebi, več je poškodovanih.

Una explosión destroza un edificio junto a una residencia de ancianos en la calle Toledo de Madrid. https://t.co/t8OIEy06Z7pic.twitter.com/NjPnlKVgC9 — @ElNotiziero_ (@ElNotiziero_) January 20, 2021