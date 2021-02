Srbski državni Telekom je dal svojo optično infrastrukturo v zakup podjetju Telenor, ki je v rokah češkega milijarderja Petra Kellnerja, lastnika mobilnih operaterjev in več kot 30 televizijskih postaj, tudi Pop TV in Kanala A. Nasprotniki režima predsednika Aleksandra Vučića so ogorčeni, ker je generalni direktor Telekoma izjavil, da je cilj sodelovanja uničenje kabelskega operaterja SBB, preko katerega se predvaja program televizij N1 in Nova S, ki sta še edini kritični do oblasti.

Sam Vučić je moral te dni novinarjem odgovarjati na vprašanje, kaj se sporoča tujim investitorjem, če državno podjetje načrtuje posel, s katerim namerava uničiti nekega udeleženca na trgu. Lastnik SBB je srbski milijarder Dragan Šolak, sicer tudi lastnik golf igrišča na Bledu. Kellner in Šolak sta se že večkrat spopadla, med drugim tudi za lastništvo Pop TV in Kanala A, a je na koncu zmagal Čeh.

»Skrbi nas sporazum med državnim podjetjem Telekom Srbija in zasebnim mobilnim operaterjem Telenor, saj bi to lahko še povečalo vpliv vlade na medije,« pravijo pri Novinarjih brez meja. Srbija je po pluralizmu medijev na 93. mestu na svetu med 190 državami.

Telekom povsem v službi vladajoče stranke

Neodvisno združenje novinarjev Srbije (NUNS) opozarja tudi, da je Kellner na Češkem in v Sloveniji »sodeloval z vladajočimi strankami pri zatiranju svobode medijev v teh državah«. Morda so v slovenskem primeru mislili na decembrsko srečanje med Kellnerjem in Janšo, ki naj bi se češkemu lastniku pritožil nad uredniško politiko Pop TV.

Željko Bodrožić iz NUNS pa je za Dnevnik zadevo pojasnil še z vidika sedanje politične situacije v Srbiji: »Največji problem je, da ima Telekom Srbija kot državno podjetje v zadnjih letih velik vpliv na medijsko industrijo ter sodeluje, neposredno in posredno, pri produkciji medijskih vsebin, kar je v nasprotju s srbsko zakonodajo. Očitno pa je Telekom povsem v službi vladajoče stranke, tako da se z denarjem, ki ga prispevajo vsi državljani, v medijski sferi ustvarja vse večji monopol v korist Vučića in njegove stranke. Zato vsaka nova pridobitev tega državnega podjetja zbuja bojazen, saj ne deluje v obrambo javnega interesa, ampak je vpreženo v zaslepljevanje in poneumljanje državljanov. Lahko bi celo rekli, da je Telekom zasebna Vučićeva last, naš predsednik pa ne dopušča, da bi kdo razmišljal drugače kot on, in ne prenese niti dobronamerne kritike. Zato domnevamo, da je sodelovanje med Telekomom in Telenorjem usmerjeno predvsem proti gledanosti in vplivu televizijskih kanalov N1 in Nova S, ki sta še edina profesionalna in svobodna. Menim, da SBB ne bi imel težav, če bi se odrekel teh dveh televizij in Vučiću omogočil, da si podredi prav vse televizijske postaje v Srbiji.«