V eksploziji pri Lancovem trije mrtvi

Strašna tragedija se je danes ob pol štirih popoldne zgodila v Lancovem pri Radovljici. V obrtni delavnici je v okolici peči na trda goriva eksplodiralo. In to ravno takrat, ko so bili v prostoru trije ljudje. Vsi so umrli. Po naših podatkih gre za 45-letnega domačina, njegovega 20-letnega sina in še 45-letnega prijatelja.