Okoli enajste ure včeraj dopoldan je 61-letni moški iz kleti na dvorišče na vozičku pripeljal leseno omaro za shranjevanje orožja. Ko je skušal odpreti predal oziroma vrata omare, je prišlo do detonacije, eksplozije doslej še neznanega eksplozivnega sredstva, so sporočili iz PU Nova Gorica. Moški se je hudo poškodoval, a je bil vseeno pri zavesti. Drugih poškodovanih ni bilo, je pa nastala večja materialna škoda na dveh avtih in dveh objektih, saj je počilo steklo na oknih in vratih, škoda je nastala tudi na garaži.

Na kraj dogodka so šli idrijski policisti in kriminalisti iz Nove Gorice, kasneje so se jim pridružili še kolegi iz protibombnega oddelka specialne enote policije. Moškemu so pomagali idrijski prostovoljni gasilci in lokalni reševalci. Kasneje so ga odpeljali v ljubljanski klinični center.