Dobro pripravljeni pediatri

Šolske ravnateljice in ravnatelji te dni po naročilu ministrice za šolstvo staršem in učencem pošiljajo dva dopisa Združenja za pediatrijo – sekcije za pediatrijo pri Slovenskem zdravniškem društvu, v katerem pediatri staršem in učencem razlagajo, kako naj se obnašajo v šolah. Dopis učencem se začne: »Dragi učenci in dijaki, po večmesečnem učenju od doma se končno vračate v šole. To ni zato, ker bi bilo okužb z novim koronavirusom manj kot prej, ampak zato, ker potrebujete svoje vrstnike in učitelje ter dejavnosti in aktivnosti, za katere ste bili sedaj prikrajšani. Covida med ljudmi je še zelo veliko. Z odprtjem šol se virus lahko še bolj širi. Zato moramo vsi zelo paziti nase in na ljudi v svoji okolici. Šole lahko ostanejo odprte samo tako, da vsak od nas po svojih najboljših močeh prispeva k temu, da ostanemo zdravi.«