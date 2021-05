Nedeljski dnevnik: Otroci z zamudo na sistematske preglede

V času epidemije so bili poleg okrnjenih zdravstvenih pregledov za odrasle prekinjeni tudi sistematski pregledi otrok in mladostnikov. Kljub temu da so ti izredno pomembni, saj na njih lahko pediatri ugotovijo na primer, ali je otrok čezmerno hranjen, ali ima težave z vidom, hrbtenico ter čustvene ali kakšne druge težave, ki jih starši morda ne opazijo.