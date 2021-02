Potem ko je pred tremi tedni pogorel večji del proizvodnje podjetja Treves v Biču v trebanjski občini, je tovarni s 105 zaposlenimi že uspelo vzpostaviti dobave vsem njihovim kupcem v Sloveniji, Avstriji, Franciji, Italiji in na Slovaškem. Eden glavnih kupcev avtomobilskih sestavnih delov s področja zvočne in toplotne izolacije je novomeški Revoz, ki je moral zaradi požara v Trevesu za nekaj dni ustaviti proizvodnjo.

Kot je dejal direktor Trevesa Andrej Baškovič, so že prvi dan po požaru pripravili načrt, kako čim hitreje rešiti orodja, ki jih je še bilo mogoče rešiti, in vzpostaviti dobave kupcem. »Prostorsko smo izgubili polovico podjetja in praktično skoraj vse stroje in vhodne materiale, kajti požar se je po prvih izsledkih začel prav v skladišču vhodnega materiala. Tudi večina orodij je bila bodisi uničenih bodisi poškodovanih, a nam jih je uspelo usposobiti do te mere, da lahko izpolnjujemo naročila.«