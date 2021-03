Omenjeno informacijo je direktor Trevesa Andrej Baškovič danes potrdil za STA, pisno izjavo Trevesove matične družbe pa naj bi STA prejela danes.

Po neuradnih informacijah STA so se v matičnem Trevesu za tako potezo odločili zaradi posledic januarskega požara in ker ima novomeški Revoz, eden glavnih Trevesovih naročnikov, naročila za izdelavo Renaultovega modela twingo zagotovljena le srednjeročno, kaj pa si v Revozu lahko obetajo dolgoročno - predvsem po letu 2024 - pa še ni znano.

Kot je znano, je sicer požar v Trevesu na Biču zajel celoten objekt. Del proizvodnje in pisarniških prostorov je pogorel, zrušila se je tudi streha. Po Baškovičevih besedah se je požar hitro razširil, dosegel je proizvodnjo avtomobilskih preprog in zvočnih izolatorjev za avtomobile. Zgorel je stari del tovarne, požar pa se v novi del ni razširil.

V tovarni so se po požaru hitro reorganizirali in del proizvodnje začasno preselili v sestrsko podjetje v Španiji, v treh tednih pa tudi z delom v štirih izmenah uspeli zagotoviti dobavo izdelkov svojim kupcem v Sloveniji, Avstriji, Franciji, Italiji in na Slovaškem.

Baškovič je tudi tri tedne po žaru napovedal sanacijo pogorelih prostorov, ki jih imajo sicer v najemu. Za sanacijo in vrnitev proizvodnje na staro mesto naj bi izdelovali načrt, o prenovi stavbe pa naj bi tekli pogovoru z lastnikom pogorelih prostorov. Takrat je dejal, da naj bi po grobi oceni proizvodnjo v prejšnjih okvirih zastavili v nekaj mesecih.

Prostorsko so sicer v požaru izgubili polovico podjetja, praktično skoraj vse stroje in skoraj vse surovine. Večina orodij je bila uničenih ali poškodovanih, usposobiti pa so jih uspeli do te mere, da so lahko zagotavljali redno dobavo. Škoda je bila po takratnih direktorjevih ocenah večmilijonska.

Omenjeni požar je začasno prekinil tudi dobavo sestavnih delov za Renaultove modele twingo, ki jih Treves izdeluje za novomeški Revoz. Tamkajšnja proizvodnja je zato štiri delovne dni stala.

Podjetje Treves na Biču so ustanovili leta 2005. Njegov ustanovitelj je podjetje Treves iz Francije, ki je v večinski družinski lasti in so ga ustanovili leta 1836. To kot ključni partner sodeluje v avtomobilski industriji in je globalna družba, specializirana za razvoj, izdelavo in dobavo avtomobilskih sestavnih delov s področja zvočne in termične izolacije.