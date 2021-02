V Rimu bi moralo biti včeraj do enih popoldne znano, ali je po odstopu premierja Giuseppeja Conteja mogoča sestava nove vlade, a kot se v teh primerih rado zgodi, časovni roki ne veljajo preveč trdno. Predsednik poslanske zbornice Roberto Fico, ki mu je predsednik države Sergio Mattarella zaupal poizvedbo o možnostih za sestavo nove vladne večine iz dosedanjih strank koalicije, je raztegnil sestanke in se šele proti večeru podal na Kvirinal, vendar brez novic o uspehu.

Po pisanju italijanskih medijev je bilo razhajanj med Demokratsko stranko, Gibanjem petih zvezd in predvsem Živo Italijo bivšega premirja Mattea Renzija, ki je z odhodom iz vlade sprožil krizo, preveč za nov dogovor. »Stranke so še vedno na preveč oddaljenih bregovih, zato po moji oceni ni zadostne pripravljenosti za oblikovanje nove vladne večine,« je povedal Fico.

Tako je Mattarella v predsedniško palačo že poklical nekdanjega šefa evropske centralne banke Maria Draghija na pogovore, ki bodo potekali danes. Mattarella je ob tem dejal, da si želi sestavo nove vlade »visokega profila«. To pomeni, da s tretjo Contejevo vlado vsaj za zdaj očitno ne bo nič, ampak bo Draghi, ki se je sicer že nekaj časa omenjal kot mogoča zasilna rešitev, poskusil sestaviti vlado narodne enotnosti oziroma tehnično vlado, ki bi Italijo vodila skozi krizo s pandemijo in pešajočo ekonomijo, ki pa se ji obeta zajeten evropski paket pomoči.

Vendar je tudi to zelo vprašljivo, saj bi takšna vlada lahko pomenila, da so stranke izgubile vzvode oblasti. Tako je še vedno mogoče, da poskus pade v vodo in bi Italijo čakale predčasne volitve, ki bi jih morali razpisati do junija. To zagovarja desnica, ki ji ankete napovedujejo izboljšanje rezultata z zadnjih volitev marca 2018.

Renzi je včeraj dejal, da bivšim vladnim strankam ni uspelo premostiti razlik pri vrsti vprašanj, med drugim zdravstvu, izobraževanju, pravosodju in infrastrukturi.

Največja stranka v parlamentu Gibanje petih zvezd pa je krivdo za propad pogajanj pripisala prav Renzijevi stranki. Ta naj bi pogovore sabotirala z vrsto nesprejemljivih zahtev, vključno z vodenjem ključnih ministrstev, je bil kritičen začasni vodja gibanja Vito Crimi. »Očitno je, da Renziju ne gre za interese Italije, ampak za ministrske sedeže,« je dejal. ba, agencije