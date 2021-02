Mario Draghi zaključuje prvi krog pogovorov o oblikovanju vlade

Nekdanji prvi mož Evropske centralne banke Mario Draghi danes zaključuje prvi krog pogovorov o oblikovanju nove italijanske vlade, ki naj bi Italijo izvlekla iz gospodarske in zdravstvene krize. Danes se je sestal s predstavniki Gibanja pet zvezd in skrajno desne Lige, ki so mu izrekli načelno podporo. A sledil bo še drugi krog pogajanj.