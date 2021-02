Občina Ig je končala javni razpis za podelitev koncesije za zapuščene mačke in pse. Za deset let je koncesijo podelila zavetišču Meli center Repče pri Trebnjem. Precej bližje Igu je na primer ljubljansko zavetišče, vendar se je zavetišče z Repč edino prijavilo na razpis. Do zdaj je, kot je pojasnila strokovna sodelavka za kmetijstvo, gasilstvo in civilno zaščito Andreja Zdravje, ižanska občina za oskrbo zapuščenih prostoživečih psov in mačkov skrbela na podlagi vsakoletnega predhodnega povpraševanja in prejetih ponudb. Tako so že v zadnjih letih sodelovali z zavetiščem Meli center.

Zadnja leta v občini Ig pa opažajo, da se število odvrženih mačk povečuje. »Ker smo občina v bližini Ljubljane, imamo veliko primerov, ko ob cesti nenadno opazimo leglo odvrženih muck in – kar je nenavadno – tudi psičkov. Zaradi tega smo zaskrbljeni, saj si želimo odgovornih občanov in odgovornih lastnikov hišnih ljubljenčkov. Zato si v prihodnje želimo več odgovornosti in manj zapuščenih oziroma odvrženih živali,« pravi Andreja Zdravje. Prebivalke in prebivalci, ki opazijo zapuščeno žival, lahko o tem obvestijo občino ali zavetišče Meli center. Po prevzemu psov in mačkov v zavetišče veterinar živali pregleda, nato jim vstavijo čip ali jih drugače ustrezno označijo, zavetišče pa jim poskuša poiskati nov dom. aro