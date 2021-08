Tako iz zavetišča Gmajnice kot Mačje hiše poročajo, da so trenutno polno zasedeni. V Gmajnicah so imeli v sredini tega tedna 203 mačke, pri čemer jih je okoli 90 odstotkov mladičev. Od tega je na posvojitev pripravljenih 70 mačk. Kot pojasnjuje vodja največjega ljubljanskega zavetišča Marko Oman je polna zasedenost za ta čas še vedno običajna. »Želeli bi si drugače, a dokler ne sterilizacija in kastracija mačk ne bo splošno sprejeta, se stanje ne bo bistveno popravilo,« je povedal Oman.

Mačja hiša ima medtem trenutno pod okriljem 230 mačk, prav tako pa je na nov dom pripravljenih okoli 70 mačk, ki se jim bodo kmalu pridružili še novi mladički. Letos so do začetka avgusta uspešno oddali 180 mačk, je pojasnila oskrbnica v zavetišču Anja Ivakič. V Gmajnicah medtem v povprečju letno oddajo okoli 500 mačk, letos so nov dom našli že 160, a glavnina sezone glede na izkušnje še prihaja. Običajno mačka v zavetišču čaka od 60 do 70 dni, da najde nov dom, nikoli pa to ni trajalo dlje od enega leta. Pri tem Oman priznava, da nov dom lažje najdejo mladiči in mačke redkejših barv.

Pri Mačji hiši pa imajo tudi pozitivno zgodbo, saj je muc Kuku po osmih letih v zavetišču našel nov dom za vedno. »Mucek je bil v zavetišču izjemno plašen, a sta mu posvojitelja dala priložnost in zdaj že tri leta uživa na svojem, s prijateljem Tigijem, s katerim sta se imela rada že v zavetišču, in mačjo šefico Eli« je dejala Ivakičeva.