Ta teden jih ne bo veliko. Arsenal – Manchester United v Angliji za to še vedno velja. Okoliščine so zanimive. United je drugi, vendar pa je minulo kolo doživel pekoč domači poraz z zadnjim Sheffieldom. Arsenal, čeravno deveti in nič višje, kot je končal lansko sezono, v januarju kaže stabilno formo in težko izgubi. Brez Aubameyanga znajo biti še bolj previdni kot sicer, enako tudi gostje, ki jih Sheffield še peče. Pričakovati je manjše število golov in remi.

V Franciji se bosta udarila Marseille in Rennes, dva poraženca iz minulega kola oziroma šesto- in petouvrščeni, vendar pa je Marseille v obupni seriji. Zmagal ni od začetka januarja. Tekma, v kateri domača stavnica s kvoto 1,57 izrazito favorizira, da skupno ne bosta padla več kot dva gola, kar pa se ne zdi tako nujno, kvota na več je pa spodobnih 2,10. A če kanček zmanjšamo apetite, se 1,85 na dobri stari »oba gol« zdi še najmanj brez veze.

V Italiji Atalanta doma pričakuje Lazio, ki ga je minuli teden v pokalu premagala z igralcem manj. Kot da izostajanje in na koncu odhod vedno bolj predvidljivega Gomeza domačinom koristi. Lazio prihaja po maščevanje in da končno prekine serijo neuspehov proti domačinom, ki jih niso premagali zadnje štiri ligaške tekme, zato mami dvojni znak na goste, ki obenem ni slab, 2,03.

Najmočnejša tekma vikenda je na sporedu v nemškem prvenstvu, kjer drugouvrščeni Leipzig gosti tretji Leverkusen. Ekipi, ki medsebojno zadnje čase radi remizirata, s čimer pa bi bili bolj zadovoljni gostje. Poskusiti gre z zmago domačih z goloma na obeh straneh za kvoto 3,15. In še v Španijo, kjer se bosta soočila peto- in šestouvrščeni Villareal in Real Sociedad. Če kdo zna zapreti tekmo, potem ko doseže gol, so to Španci, kar navaja na zmago domačih in manj od 2,5 gola skupno za kvoto 5,25.