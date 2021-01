Novak Đoković je znova poskrbel, da se je na začetku teniškega leta okrog njega dvigal prah. Spomnimo, da se je med dvotedensko karanteno v Avstraliji, ki jo je preživljal v Adelaidi, boril za pravice teniških igralcev in igralk ter s pismom skušal omehčati avstralsko oblast, naj bo pri določanju strogih karantenskih pravil malce liberalnejša. Ni mu uspelo, namesto tega je bil deležen kritik največjega tekmeca Rafaela Nadala, da nekateri vplivni igralci z vsako gesto iščejo pozornost, medtem ko se drugi lahko borijo za pravice brez pretiranega medijskega pompa. Včeraj je šokiral teniško javnost, ko se ni pojavil na ekshibicijskem dvoboju proti Janniku Sinnerju.

Novak Đoković ni šokiral zgolj javnosti, temveč tudi gledalce v Adelaidi. Prav ste prebrali, gledalce. Tribune v teniškem kompleksu so bile namreč nabito polne. Ko je na igrišče proti Italijanu namesto prvega igralca sveta stopil njegov rojak Filip Krajinović, je nastala panika. Toda Đoković se je pojavil na igrišču v drugem nizu, ko je pokazal velik žulj na roki, ki mu preprečuje miren spanec. Odigral je le en niz, ga dobil s 6:3, po njem pa je povedal: »Bolečina je vsakdan profesionalnega športnika. Vprašanje je le, ali je tako velika, da lahko posel nadaljuješ ali ne. Pri meni je takšna, da lahko igram. Verjamem, da bo v naslednjih dneh vse manjša.«

Oči teniške javnosti bodo v prihodnjih dneh usmerjene v pokal ATP, ki bo potekal v Melbournu od 2. do 6. februarja. Na njem bo nastopilo najboljših dvanajst reprezentanc na svetu. V združenju poklicnih igralcev pa so ponosni na dejstvo, da bo na njem nastopilo najboljših dvanajst igralcev na svetu iz najboljše svetovne trinajsterice (Roger Federer še ni nared za igranje). Na papirju je najtežja skupina A, v kateri se bo branilka naslova Srbija pomerila z Nemčijo, ki jo vodi Aleksander Zverev, in Kanado. Novak Đoković se bo v uvodnem dvoboju pomeril z Denisom Šapavalovom. V medsebojnih dvobojih je Srb dobil vseh pet tekem.

Za najboljše teniške igralce, ki so v Avstralijo pripotovali prvi, se je končala dvotedenska karantena. Zdaj se lahko nemoteno pripravljajo na prvi letošnji turnir največje četverice, ki se bo v Melbournu začel 8. februarja. Na ekshibicijskem turnirju v Adelaidi igrajo tudi najboljše teniške igralke na svetu. Največ pozornosti je požel dvoboj med Sereno Williams in Japonko Naomi Osaka, ki ga je s 6:2, 2:6, 10:7 dobila Američanka. »Naporno je bilo dva tedna preživljati v hotelski sobi, ki smo jo lahko zapustili le za pet ur treninga na dan. Po drugi strani sem doživela trenutke, ki jih ne bi zamenjala za nič na svetu. S hčerko Olympio sva bili skupaj precej več, kot bi bili sicer,« je povedala Serena Williams .

Tamara Zidanšek hvaležna, da ni bila v polni karanteni

Sočasno s pokalom ATP bosta v Melbournu potekala turnirja serije 250, in sicer Great Ocean Road in Murray River. Na njih bodo nastopili vsi teniški igralci, ki ne bodo igrali na pokalu ATP, zato bo konkurenca izjemno močna ter dober kazalnik pripravljenosti na začetku sezone. Tudi ženske bodo pred prvim letošnjim turnirjem največje četverice igrale v Melbournu, in sicer na pokalu Grampians (turnir serije 500). Na omenjenih turnirjih bodo igrali tudi najboljši slovenski teniški igralci, in sicer Polona Hercog, Tamara Zidanšek, Kaja Juvan in Aljaž Bedene. Igralke, ki bodo izpadle v prvem tednu turnirja za grand slam, bodo lahko ostale v Avstraliji, saj bo od 13. do 19. februarja v Melbournu potekal pokal Phillip Island (turnir serije 250).

Na portalu Teniške zveze Slovenije je bila ta teden gostja Tamara Zidanšek. Konjičanka je iz Melbourna sporočila, da je srečna, da je ni doletela stroga karantena, kot jo je doživelo 72 igralcev in igralk, ki so bili na enem od letal, na katerem so potniku potrdili okužbo z novim koronavirusom, zato je lahko trenirala po pet ur na dan. »Prav je, da smo imeli prišleki v Avstralijo karanteno, saj so prebivalci zvezne države Viktorija zaradi koronske pandemije veliko časa preživeli v strogi karanteni. Ne bi bilo pošteno do njih, da bi za nas zdaj spremenili pravila. Moramo se držati pravil, ne glede na to, da gre za tako velik turnir,« meni Tamara Zidanšek, ki je koledarsko leto začela uspešno, saj se je na turnirju v Abu Dabiju prebila v tretji krog, premagala pa je tudi Američanko Jennifer Brady.