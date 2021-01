Nekaj po tretji uri popoldan je včeraj na Šuštarjevem nabrežju v reko Ljubljanico padel otrok. Ko je v vodi videl nutrijo, se je naslonil na ograjo, zdrsnilo mu je in je padel v pol metra globoko vodo, so sporočili s PU Ljubljana. Iz vode ga je takoj rešil oče, na pomoč so jima priskočili mimoidoči in gasilci, ki so jima pomagali premagati strmo nabrežje.

Poškodovana naj ne bi bila, so ju pa že na kraju oskrbeli reševalci ter ju odpeljali v klinični center.