Ob tem, da niso imeli dovolj časa, da bi pred izpraznitvijo prostorov Avtonomne tovarne (AT) Rog, ki jo je občini sprožila 19. januarja, z območja umaknili svoje stvari, so uporabniki AT Rog na občino naslovili tudi očitke, da jim ob izpraznitvi območja niso dovolili niti, da bi v nekdanji tovarni koles poiskali svoje hišne ljubljenčke.

Kot so ob tem pojasnili v Zavetišču za zapuščene živali Ljubljana, so bili kmalu po začetku rušenja obveščeni, da naj bi bili v Rogu še dve lastniški mački. Iz Gmajnic so na teren takoj poslali intervencijsko ekipo. Po večurnem iskanju so zaposleni iz zavetišča pogrešani mački uspešno ujeli. »Ob pregledu in preverjanju lastništva smo ugotovili, da sta obe mački nepoškodovani, čipirani in imata znanega lastnika,« so sporočili iz ljubljanskega zavetišča in dodali, da so ju že na lokaciji vrnili znanemu lastniku.

Skrb za živali tudi med rušenjem Tokratna intervencija zavetišča sicer ni bila prva v Rogu. Na območju nekdanje tovarne koles so v preteklosti ulovili in po oskrbi v zavetišču v okolje vrnili devet mačk. Eno leta 2008, osem pa leto kasneje. Štiri so se redno zadrževale na območju Roga. »Tri, črnega samca ter želvovinasto in tribarvno samico, smo že ujeli in so začasno nameščeni v zavetišču. Še en črn maček je bil viden, vendar zaradi prostega prehajanja na območju še ni ujet. Preostalih pet, dva oranžna samca, en tigrast in en oranžno-bel samec ter črno-bela samica, se je na območju Roga zadrževalo le občasno oziroma so se večino časa zadrževali na sosednjih lokacijah,« so pojasnili v zavetišču in dodali, da teh mačk v Rogu niso več opazili, zato je možno, da se na območje več ne vračajo. V ljubljanskem zavetišču bodo še naprej skrbeli za varnost oziroma ulov črnega mačka kakor tudi ostalih prostoživečih mačk, ki zahajajo na območje nekdanje tovarne. V zavetišču namreč zagotavljajo, da bo njihovo osebje na Trubarjevi cesti tudi med izvajanjem rušitvenih del, ko bodo gradbinci dela končali, pa bodo ujete mačke vrnili na bližnje lokacije, kjer so se v preteklosti že zadrževale. »Zanje bodo nato še naprej, v sodelovanju z zavetiščem, skrbeli dosedanji hranitelji,« so sklenili v zavetišču.