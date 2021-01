Kot je še na današnji novinarski konferenci dejal trener skakalne izbrane vrste Robert Hrgota, bi se na pot v Nemčijo jutri morali podati Anže Lanišek, Peter Prevc, Tilen Bartol, Bor Pavlovčič, Domen Prevc, Žiga Jelar in povratnik v reprezentanco Timi Zajc. Vsi člani izbrane vrste z izjemo Petra Prevca so že včeraj prestali testiranje na koronavirus in imeli negativni rezultat. Peter je s testiranjem opravil danes in je pred kratkim prejel pozitiven rezultat, kar pomeni, da po vsej verjetnosti ne bo mogel potovati v Willingen, smo iz zanesljivih virov izvedeli na Dnevniku. Za točne informacije smo se obrnili tudi na tiskovnega predstavnika Smučarske zveze Slovenije, ki pa navedb še ni želel komentirati. Verjetno tudi zato, ker naj bi Prevc po prejetem pozitivnem rezultatu opravil še drugi test, rezultate nanj pa še čaka.

Kot nam je še zaupal vir, bo Prevca v Nemčiji zamenjal debitant na tekmah za svetovni pokal Lovro Kos, seveda, če bo njegov test na koronavirus negativen.