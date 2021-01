V Mali galeriji so se z novo razstavo Vrednost grafike domala heretično lotili razmisleka o materialni vrednosti umetnosti. »S študenti ljubljanske pedagoške fakultete smo želeli nasloviti tudi posebnost našega razstavnega prostora, Mala galerija namreč sodi pod neposreden okvir Banke Slovenije,« razlaga kustos Vladimir Vidmar. Razmislek je mlade ustvarjalce tako peljal v smeri, zakaj v kontekstu umetniških diskurzov 19. in 20. stoletja dejstvo, da je umetnost lahko in tudi je materialna vrednost, tako pogosto spodkopava njeno pozicijo vrednote.

Gre za duha ali moč? Vrednost navadno povezujemo z uporabnim, medtem ko to, kar naj bi bilo vrednota, sodi na področje duhovnega, opozarja kustos: »Estetska teorija od razsvetljenstva naprej o umetnosti nenehno govori kot o nečem, kar namesto uporabne vrednosti ponuja čustveni in intelektualni užitek.« A sodobna umetnost včasih tudi namerno radikalizira to, kako je umetnost (zamolčano) vedno vpeta v različna razmerja moči, tudi ekonomsko in politično. Kaj se torej zgodi, ko umetnost poveže vsaj na videz nasprotna vidika vrednosti in vrednote? »Grafika se v takih idejnih okvirih gotovo pojavlja kot privilegiran teren za spodkopavanje starih dogem. Njena bistvena lastnost, reprodukcija, namreč umetniškemu delu odvzema status neponovljivosti, ki je v umetniških diskurzih tradicionalno tolikokrat poudarjen,« spomni kustos. Nekateri avtorji so se vprašanja vrednosti umetnosti lotili neposredno prek očrta vloge umetnika v današnji družbi ali pa njegove gmotne pozicije, drugi so segli na širše področje potrošništva, del ustvarjalcev je pristopil bolj abstraktno ali se v navezavi z materialnostjo umetnosti raje posvetil eksperimentom z grafično tehniko…