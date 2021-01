Na celjskem okrožnem sodišču bi se včeraj morala nadaljevati glavna obravnava zoper Andreja Vrščaja, ki mu obtožnica očita, da je 1. februarja lani na vrtu družinske hiše na Polzeli s sekiro umoril 69-letnega soseda in maminega prijatelja Vinka Pekliča, medtem ko sta cepila drva. Sojenje je tako rekoč pri koncu, a je bila zadnja obravnava, na kateri bi morali soočiti psihologinjo in psihiatra, znova preklicana. Vzrok naj bi bile okužbe s covidom-19, ki so se razširile tudi med priporniki celjskega zapora. Zadnja obravnava je bila sicer sredi decembra, Vrščajev zagovornik Ivan Levec pa je predlagal, da se na sodišču soočita psihološka izvedenka Blanka Kores Plesničar in psihiatrični izvedenec Bojan Zalar, ki sta svoji mnenji sicer že izdelala in predstavila. A obravnava, na kateri bi morali izvedenca soočiti, je bila že drugič preklicana, Vrščaj pa do sodbe ostaja v celjskem priporu.

Ugrabitev, mamila,... Prav tako še čaka na razplet ponovljenega sojenja Branko Mrkun, obtožen ugrabitve Danice Doberšek, nekdanje direktorice celjske družbe Nepremičnine. Mrkun je bil obsojen na dve leti in štiri mesece zapora, a je višje sodišče zaradi bistvenih kršitev kazenskega postopka sodbo razveljavilo, Mrkun pa je bil izpuščen iz pripora. Kazalo je že, da bo do vnovične sodbe prišlo jeseni, a so bile obravnave tudi v tem kazenskem postopku že nekajkrat preklicane. Prav tako je çovid-19 močno zaznamoval sojenje druščini, obtoženi trgovine z ljudmi in zlorabe prostitucije, na čelu katere je razvpiti Jože Cank. Zaradi epidemije so bile obravnave že lansko pomlad večkrat preklicane, zaradi česar so višji sodniki Canka in soobtoženega Roberta Mramorja aprila lani izpustili iz pripora in se zdaj zagovarjata s prostosti. A so bile številne obravnave tudi pozneje preklicane, zato še ni znano, kdaj se bo sojenje prevesilo v sklepni del.