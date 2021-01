Pravno-informacijski center (PIC) nevladnih organizacij je prejšnji teden sporočil, da je bila vzpostavljena Pravna mreža za varstvo demokracije, v kateri so poleg PIC-a še Zavod za kulturo raznolikosti (OPEN), Danes je nov dan ‒ Inštitut za druga vprašanja (DJND) in Amnesty International Slovenija (AIS). »Nesorazmerno visoke globe zaradi javnega udejstvovanja, kazenske in odškodninske tožbe z namenom ustrahovanja in omejevanja kritike, pritiski na medije in civilno družbo, grožnje in kaznovanje javnih uslužbencev, ki se odločijo spregovoriti, predstavljajo grobo zlorabo prava. Zato smo se štiri nevladne organizacije in zaskrbljeni posamezniki povezali v pobudo Pravna mreža za varstvo demokracije, ki združuje spletno platformo in mrežo visoko usposobljenih pravnikov in odvetniških pisarn,« so zapisali na spletni strani.

Mreža bo po zagotovilih ustanoviteljev nudila pomoč posameznikom in organizacijam, ki so se ali se bodo zaradi nenasilnega javnega delovanja znašli v postopkih, pri čemer jim bo nudena podpora pri uporabi pravnih sredstev za izpodbijanje postopkov in praks, ki so po njihovem prepričanju nezakoniti, protiustavni in nedemokratični. »Ustavno sodišče RS je decembra 2020 ugotovilo, da način podaljševanja ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije s sklepi, ki niso objavljeni v Uradnem listu RS, ni skladen z ustavo. Zato je na primeru podaljševanja odlokov o zbiranju v vzgojno-izobraževalnih zavodih ugotovilo, da sklepi Vlade RS niso začeli veljati in se tudi niso smeli uporabljati,« pojasnjujejo. Nevladniki so sicer ob začetku delovanja mreže objavili javni poziv Vrhovnemu državnemu tožilstvu RS, da vloži vse napore v vložitev zahteve za varstvo zakonitosti zoper pravnomočne odločbe o prekrških, ki so bile izdane na podlagi neveljavnih predpisov. Ti prekrški se sicer pretežno nanašajo na kršitve vladnih odlokov in ukrepov v času epidemije, ki so bili sprejeti na podlagi 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih.