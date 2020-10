Kranjčan, katerega ime na Facebooku se glasi Gasper Bizjak, je včeraj popoldan objavil video posnetek, ki ga je do tega trenutka podelilo že več kot tisoč dvesto preostalih uporabnikov. V pripisu je opisal izkušnjo svoje družine z lokalnimi oblastmi, ki preizprašuje dinamiko med obveznim nošenjem mask na prostem in prehranjevanjem na prostem, ki zaenkrat še ni prepovedano. »Inšpektorju, ki oglobi družino v centru Kranja, ker jedo rogljičke na javni površini (naokoli nobenega, z maskami na vratu) sporočam, da razumem njegovo prepotentnost. Ko »prave« potence ni več, ostane samo še izživljanje nad civilisti. Dvomim sicer, da jo je kdaj imel. Za bruhat. Bi mu povedal osebno, ga čakam pred občino; pa se skriva na terenu. Počakam pošto,« je zapisal v jeznem tonu.

V javni Facebook skupini Skupina podpore Ivanu Galetu se je oglasila tudi uporabnica Katja Bizjak Kralj, ki je glede na napisano Bizjakova žena. »Samo v vednost... zunaj na sprehodu ne smete jest kifeljcka! Danes v centru Kranja, kjer ni bilo zive duse, sva si z mozem dovolila razdeliti rogljic, ki ga nasa dojencica v vozicku ni mogla vec pojest. Masko sem si dala pod brado in pozulila tisto tretjino rogljica. Do nas pristopi 6 oseb (2 policista, 2 redarja in 2 inspektorja). Nisem se do konca prezvecila, ko nas popisejo, razlozijo kaj vse krsimo in pricakujemo placilni nalog... 800 eur ker smo na javni povrsini, kjer dalec okoli ni bilo nobenega, jedli rogljicek! 9 let star sin, z masko na obrazu, se je tresel od strahu,« objavljamo njen zapis v izvornih besedah.

Na Bizjakovem videoposnetku lahko slišimo tudi dialog. »Ko rogljiček ješ in date kazen, to pa ni normalno, no. To je pa represija totalna, se vam ne zdi?,« na kar policist odgovarja, da le opravljajo svoje delo. »Skos nosimo maske, če pa ješ rogljiček in nobenega ni naokoli, sorry, to je represija, to ni normalno,« se odzove Bizjak. Kranjske policiste je v pripisu posnetku sicer tudi pohvalil »za pozitiven odnos in prenašanje takih osebkov, s katerimi so dolžni paradirati skozi mesto«.