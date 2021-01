Najvišji državni funkcionarji se ne bi prednostno cepili

Kaže, da predsednik države, vlade, ministri, poslanci in državni svetniki niso tako nujni za nemoteno delovanje države, da bi se prednostno cepili. Čeprav so tudi od njihovega zdravja odvisni nacionalna varnost, upravljanje in politična stabilnost države, bodo s cepljenjem počakali, da “pridejo na vrsto”.