Mimo vrste so cepili svojce in prijatelje

Ugotovitve zdravstvenega inšpektorata potrjujejo naše poročanje, da so v nekaterih zdravstvenih domovih in bolnišnicah cepili ljudi, ki niso bili na prednostnem seznamu. Mimo vrste so cepili svojce, partnerje in prijatelje zaposlenih. A nekateri izvajalci cepljenja opozarjajo, da so jasnejša navodila prejeli šele ta teden.