Slovenski biatlon je zaploskal Jakovu Faku, ki je v Anterselvi osvojil prve stopničke v letošnji zimi, kar je izvrstna napoved pred februarskim svetovnim prvenstvom na Pokljuki. Tekmo s skupinskim startom je zanesljivo dobil neustavljivi Johannes Thingnes Boe. Vodilni tekmovalec v svetovnem pokalu je za dobrih trideset sekund ugnal francoskega tekmeca Quentina Fillona Mailleta.

Jakovu Faku je uspela tekma sezone. V ležečem položaju je zadel vseh deset tarč in vseskozi ohranjal odprt boj za tretje mesto. Ko je v prvem strelskem poskusu stoje moral v kazenski krog, je v odločilnem streljanju ohranil mirno kri in se odlepil od sotekmovalcev. Za zmagovalcem je zaostal 44 sekund in imel udobno prednost pred zasledovalci.

Dodajmo, da so slovenski biatlonci na včerajšnji štafeti osvojili deseto mesto. Trener Uroš Velepec je bil zadovoljen s četverico Rok Tršan, Jakov Fak, Miha Dovžan in Alex Cisar: »S to ekipo smo prikazali najboljšo predstavo sezone. Brez Klemna Bauerja moramo biti zadovoljni, saj imamo tri člane in mladinca Cisarja. Deseto mesto mora zadovoljiti naše apetite. Seveda bi lahko bili še višje, a preprosto je bilo preveč napak na strelišču. Deseto mesto je zelo dober dosežek, osmo mesto bi bilo perfektno.«