Zasnežena Pokljuka je v velikem pričakovanju svetovnega prvenstva v biatlonu, ki ga organizatorji napovedujejo kot največji zimski športni dogodek v zgodovini države. Cesta do Rudnega polja je od ponedeljka zaprta za rekreativce, saj okoli proge pripravljajo poseben mehurček, v katerem bo gibanje dovoljeno samo akreditiranim osebam z veljavnim negativnim testom na koronavirus.

Pokljuka bo po dvajsetih letih znova doživela čar svetovnega prvenstva, ko se bo v devetih tekmovalnih dneh zvrstilo dvanajst preizkušenj. Slovenija stavi na Jakova Faka, ki je na nedeljski generalki v Anterselvi po skoraj treh letih znova stal na zmagovalnem odru. Udeležba med tekmovalci bo množična, saj se je doslej prijavilo 32 reprezentanc, na štiri potrditve pa organizatorji še čakajo. Na Pokljuko bo prišlo vsaj 350 tekmovalcev in 450 članov spremljevalnega osebja. Akreditiranih je več kot 500 predstavnikov organizacijskega odbora in skoraj 400 poročevalcev, snemalcev, fotoreporterjev… Tekmovanje bo v živo prenašalo 21 televizijskih in radijskih postaj, organizatorji pa se nadejajo, da si bo prvenstvo ogledalo več kot 150 milijonov ljubiteljev biatlona. Za prenos bo skrbelo 44 kamer, ki bodo zajele vsak del proge. Ker so slovesnost ob odprtju in podelitev kolajn umaknili z blejske promenade, bo slovesnost potekala znotraj mehurčka na tekmovališču. Če bo vlada odobrila, bodo posebna vabila za ogled tekem poslali izbrancem iz starejše populacije in zdravstvenega sektorja, ki so že prejeli drugi odmerek cepiva.

»Pokljuka zagotavlja vse, kar potrebuje svetovno prvenstvo. Prizorišče bo pravočasno pripravljeno za izvedbo tekmovanja,« je potrdil direktor tekmovanj pri Mednarodni biatlonski zvezi Borut Nunar. Organizatorji poudarjajo, da gre na svetovnem prvenstvu tudi za promocijo Slovenije in naložbo v turistično gospodarstvo. Veliko pozornosti namenjajo varnosti, zato bodo testirani vsi pokljuški delavci in udeleženci prvenstva. Reprezentance bodo imele svoje laboratorije in oskrbo za jemanje brisov. »Organizacijski odbor deluje kot dobro naoljen stroj. Veselimo se tako velikega dogodka in verjamemo, da bomo na Pokljuki pričarali lepo kuliso,« je dejal direktor smučarske zveze Uroš Zupan.