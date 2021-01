Današnja druga posamična tekma v deklet v sezoni 2020/21 je na Ljubnem potekla v deževnem in vetrovno spremenljivem vremenu. Spremenljive razmere pa do živega niso prišle Emi Klinec, ki je imela že na včerajšnji ekipni tekmi najboljši posamični rezultat, danes pa je vse skupaj potrdila tudi v dveh skokih na posamični tekmi, žal pa ji je premierno zmago za 1,2 točke odvzela Norvežanka Eirin Maria Kvandal, ki je tudi slavila prvič v karieri.. Družbo na odru za zmagovalke jima je delala še Marita Kramer iz Avstrija, ki je slavila na prvi tekmi sezone.

Odličnega vzdušja po zaslugi Klinčeve tako niso pokvarili tudi malce slabši skoki preostalih slovenskih deklet, ki so prav tako pričakovale visoke uvrstitve. Nika Križnar, Urša Bogataj in Špela Rogelj so vse večjo napako storile v prvem skoku, malce pa so bile tudi žrtve slabih razmer. Debitantki na tekmi svetovnega pokala Jerneja Repinc Zupančič in Nika Vetrih sta bili prekratki za finalno serijo, prav tako tudi Katra Komar.

Klinčeva izkoristila ugodno štartno številko Tekmo na Ljubnem je utvorila mlada Tržičanka Jerneja Repinc Zupnačič, takoj za njo pa je nastopila še Nika Vetrih. Obe debitantki na tekmi za svetovni pokal, ki pa sta bili v svojem prvem nastopu prekratki za uvrstitev v finale. Repinc Zupančičeva je bila na koncu 36., Vetrihova pa mesto pred njo. Zgodaj se je na štartno rampo podala tudi Ema Klinec (štartna številka 11), saj Žirovka zaradi okužbe s koronavirusom na prvi tekmi v Ramsauu ni nastopila. To se je v prvi seriji izkazalo kot ključno, saj so na skakalnici vladale boljše vetrovne razmere in zaletna rampa je bila postavljena nekoliko višje. Klinčeva je izkoristila ponujeno, ob odličnem slogu je pristala v dnu skakalnice pod Rajhovko. 94 metrov in zbranih 126,8 točk je pomenilo zanesljiv prevzem vodstva, ki ga ni izpustila iz rok. Ko se je v izteku mirno pripravljala na svoj drugi nastop, je pričakovala napad na njeno daljavo. Sodeč po rezultatih ta konec tedna bi jo najbolj morale ogroziti reprezentančne kolegice, ki pa so za Klinčevo kar močno zaostale. Sprva se je nastop povsem ponesrečil Katri Komar, ki je ostala celo brez finala. S svojim nastopom je bila razočarana tudi ena izmed dveh Slovenk do danes z zmago v svetovnem pokalu Špela Rogelj. Skočila je 76 metrov in finale ujela na 28. mestu. S težkimi razmerami sta se slabše spopadli tudi preostali dve članici včerajšnje zmagovalne ekipe Urša Bogataj in Nika Križnar. Križnarjeva je bila po prvi seriji 17, Bogatajeva pa 7. Klinčevi se je tako v prvi seriji najbolj približala mlada Norvežanka Eirin Maria Kvandal, ki je bila na štartni listi na vrsti kmalu za Klinčevo. Norvežanka je bila edina ob slovenski skakalki, ki je premagala devetdeset metrov (92) in je zaradi nižjega naleta za Klinčevo zaostaja zgolj 2,4 točke. Prejela je tudi dokaj lepe ocene za slog, čeprav njen doskok ni bil popoln. Tretja je bila po polovici tekmovanja najuspešnejša skakalka tekme na Ljubnem, Japonka Sara Takanaši, ki je v preteklosti tukaj slavila že petkrat.