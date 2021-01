Smučarske skakalke so se na Ljubnem pomerile na ekipni tekmi. Izjemno ekipno predstavo so prikazale Slovenke, ki so poskrbele za prvo ekipno zmago. Druge so bile Norvežanke, ki so za Slovenkami zaostale za 17,9 točk. Tretje so bile Avstrijke.

Za Slovenke je odličen dan napovedala že prva tekmovalka, saj je Ema Klinec v prvo skočila le pol metra manj od rekorda skakalnice na Ljubnem. S 96 metri je poskrbela za vodstvo Slovenk, ki ga iz rok niso izpustile niti za trenutek. Klinčeva je izjemno nastopila tudi v drugo (93m) in je bila danes najboljša posameznica tekmovanja. Dva vzpodbudna skoka je prikazala tudi Špela Rogelj, ki je zmogla 84,5 in 85,5 metra ter brez težav v obeh serijah obdržala prednost za katero je poskrbela Klinčeva. Tudi Urša Bogataj je dvakrat zmogla več kot 90 metrov in tako poskrbela, da je imele Nika Križnar zgolj še rutinsko delo pred zadnjim nastopom za ubranitev prednosti. Nika Križnar je v prvo skočila 92,5 metra, a je imela nekaj pri doskoku. V drugo je je skočila 88,5 metra in bila veliko bolj prepričljiva pri doskoku in veselje Slovenk se je v izteku skakalnice pričelo.

»Zelo sem vesela, da sem končno prišla na tekmovanje. Prikazala sem dva izjemna skoka in hvala vsem puncam in trenerjem, da nam je uspel ta rezultat,« je žarela od veselja najboljša posameznica tekmovanja.