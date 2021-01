Popoldne in zvečer se bodo padavine prehodno razširile tudi nad osrednjo in del vzhodne Slovenije, meja sneženja se bo zvečer ponekod spustila do nižin.

Ponoči se bo prehodno zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -1, ob morju do 3 stopinje Celzija.

V ponedeljek zjutraj se bo od zahoda spet pooblačilo. V južni ter ponekod zahodni, osrednji in delu vzhodne Slovenije bo čez dan občasno rahlo snežilo. Temperature bodo od -1 do 2, na Primorskem do 8 stopinj Celzija.

Opozorilo: Predvsem v Julijskih Alpah ter zahodnih in osrednjih Karavankah je zaradi velike količine novega snega, nižje pa zaradi dežja, nevarnost snežnih plazov velika.

Obeti: V torek in sredo bo povečini sončno z mrzlim jutrom.

Vremenska slika: Nad severnim Jadranom je nastal plitev ciklon s frontalnim valom. Za njim bo s severovzhodnimi vetrovi k nam dotekal hladnejši in bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo oblačno. Predvsem v krajih južno in vzhodno od nas bodo padavine, po nižinah bo deloma deževalo deloma snežilo. Severno in zahodno od nas bo povečini suho. Ob severnem Jadranu bo zapihala zmerna burja.

V ponedeljek bo oblačno. Predvsem v krajih južno od nas bodo padavine, po nižinah bo večinoma snežilo. Popoldne bo ob severnem Jadranu bo zapihala zmerna burja. Hladneje bo.

Biovreme: Obremenitev se bo okrepila in čez dan bo veliko ljudi imelo z vremenom povezane težave. V ponedeljek bo vremenski vpliv zmerno obremenilen.