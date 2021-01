Ponoči bo oblačnost od severa naraščala, zjutraj se bodo v notranjosti začele pojavljati posamezne kratkotrajne snežne plohe. Jutranje temperature bodo od -9 do 1 stopinje Celzija. V četrtek bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo občasno na severozahodu, možna bo še kakšna snežna ploha. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, ki bo izrazitejši pod Karavankami in na severovzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do 4, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo pretežno jasno, veter bo oslabel. V soboto bo delno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu Slovenije. Hladno bo.

Vremenska slika: Ciklonsko območje se nahaja nad Baltikom, nad Alpe se je od zahoda razširilo šibko območje visokega zračnega tlaka. Nad naše kraje s severnimi vetrovi doteka postopno bolj suh in hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno jasno, sprva v krajih jugovzhodno od nas še pretežno oblačno. V četrtek bo zjutraj spremenljivo oblačno, v krajih severno in vzhodno od nas se bodo pojavljale kratkotrajne snežne plohe. Čez dan bo sončno, v krajih vzhodno od nas občasno zmerno oblačno. Vetrovno bo, predvsem v Alpah bo pihal močan severnik.

Biovreme: Danes in v četrtek bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje večine ljudi ugoden, le vremensko najbolj občutljivi bodo občasno imeli manjše vremensko pogojene težave.