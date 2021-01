Po včerajšnji odpovedi skakalnega sporeda v Lahtiju, je danes vreme dopuščalo nemoteno izvedbo ekipe tekme. To je bila tretja moštvena tekma v sezoni in druga v zadnjem tednu dni. Na prvih dveh tekmah so zmago slavili Avstrijci, ki pa so danes morali priznati premoč in se niso uvrstili niti med najboljše tri. Zmagali so Norvežani, ki so slavili pred Nemci in Poljaki. Slovenci se v postavi Bor Pavlovčič, Peter Prevc, Žiga Jelar in Anže Lanišek tudi tokrat niso vmešali v boj za najvišja mesta in so tekmovanje končali na šestem mestu.

Prevc najdaljši v prvi seriji Ker je včerajšnji spored v Lahtiju odpadel, se je trener Robert Hrgota za četverico, ki je nastopila na tekmi, odločil po zgolj enem trening skoku, ki je bil izveden pred začetkom tekme. Po nekaj slabših predstavah na zadnjih tekmah, se je v Lahtiju znova prebudil Bor Pavlovčič, ki je tako nastopil kot prvi slovenski skakalec. S skokom dolgim 123 metrov je opravičil zaupanje trenerja in bil povsem konkurenčen ostalim skakalcem v svoji skupini. Izjemen skok je v prvi seriji nato uspel Petru Prevcu, ki na skrajnem severu Evrope nikoli ni blestel, saj v Lahtiju nikoli do sedaj ni stal na odru za zmagovalce. Tokrat pa je pristal pri 130,5 metrih in je bil s tem dosežkom celo najdaljši med vsemi v prvi seriji. Slovenci so bili po dveh nastopih še povsem v igri za stopničke, zasedali pa so četrto mesto. Žal pa je nato malce slabše skočil Žiga Jelar (114m), kar je pomenilo, da so Slovenci izgubili stik z vrhom in upanje na prve ekipne stopničke v sezoni je skopnelo. Slovenija je padla na šesto mesto, kjer se je nahajala tudi po koncu prve serije. Anže Lanišek je sicer skočil zelo dobro, pristal je pri 121,5 metrih in prejel zelo lepe ocene za slog, kar pa ni pomenilo napredka po rezultatski lestvici. Po prvi seriji so bili v vodstvu Norvežani, ki so imeli 9,5 točk prednosti pred Nemci in 16,2 pred Poljaki. Norvežani so bili v vodstvu predvsem po zaslugi izjemnega skoka Halvorja Egnerja Graneruda, ki je skočil le pol metra manj kot Prevc in poskrbel za norveško vodstvo.