Podporniki priprtega ruskega opozicijskega politika Alekseja Navalnega danes organizirajo proteste po vsej državi, da bi prisilili oblast, da ga izpusti iz pripora, kar bo svojevrsten test tega, kakšno podporo uživa zunaj Moskve, kjer je manj znan.

Sodelavec Navalnega Leonid Volkov je dejal, da namerava opozicija danes objaviti tudi videoposnetek o preiskavi o Putinu in njegovih sodelavcih, potem ko so že razkrili razkošno palačo ob Črnem morju, ki naj bi pripadala predsedniku, kar je Kremelj zanikal. Posnetek je imel do včeraj 57 milijonov ogledov. Ni znano, koliko teh je bilo v tujini.

Putin Navalnega obtožuje, da ga podpirajo ZDA, za danes napovedane proteste pa so v vladi označili za nezakonito delo provokatorjev. V zadnjih dneh so varnostne sile aretirale nekaj izpostavljenih privržencev Navalnega.