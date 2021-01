Novica dneva za slovenski biatlon so prve točke v svetovnem pokalu za dvajsetletnega Alexa Cisarja. Nekdaj dvakratni mladinski svetovni prvak je veliki trenutek dočakal v Anterselvi v Italiji, kjer se mudijo najboljši svetovni biatlonci in pilijo formo pred februarskim svetovnim prvenstvom na Pokljuki. Vodilni slovenski adut Jakov Fak je bil s štirimi zgrešenimi tarčami daleč za konkurenco.

Posamično dvajsetkilometrsko preizkušnjo je po velikih naporih dobil Aleksander Loginov in Rusiji prinesel prvo letošnje slavje v svetovnem pokalu. Loginov je bil v cilju povsem izmučen, na prvo mesto pa se je zavihtel predvsem zaradi brezhibnega streljanja. Bil je namreč le eden od dveh tekmovalcev, ki sta na tekmi zadela vse tarče. Loginov je skoraj leto dni čakal na tretjo zmago v svetovnem pokalu. »To je zame zelo zahtevna sezona. Dolgo časa mi ni uspelo ujeti najboljše forme in zelo sem vesel, da na strelišču nisem zgrešil. Srečen sem,« je dejal Aleksander Loginov, ki je daleč za seboj pustil celotno norveško posadko. Drugouvrščeni Sturla Holm Lägreid je po dveh zgrešenih strelih zaostal skoraj minuto, vodilni biatlonec sezone Johannes Thingnes Boe pa tokrat ni imel svojega dne. Po štirih zgrešenih strelih je tekmo končal na repu deseterice.

Zelo dolgo se je dosežek kariere nasmihal Mihi Dovžanu, ki je bil po treh streljanjih na sedemnajstem mestu, a se mu je zatresla roka, ko se je soočil z zadnjo tarčo. Za hladnokrvnega Alexa Cisarja je 36. mesto izvrsten izkupiček, za ambicioznega Jakova Faka pa 37. mesto kljub zahtevnim razmeram z meglo ni spodbudeno. Trener Uroš Velepec je takole opisal petkovo dogajanje v Anterselvi: »Solidna ekipna tekma. Fak je imel veliko priložnost, saj bi z enim zgrešenim strelom pristal na stopničkah. Malokrat se ponudi takšna priložnost, a je treba vedeti, da so imeli tekmovalci v zahtevnih pogojih težko nalogo. To ni katastrofa, saj sta ob koncu tedna novi tekmi. Cisarju kapo dol za pogum, s katerim je odprl tekmo. Po dveh zgrešenih strelih se tekmovalec težko psihično pripravi za nadaljevanje, vendar Alexu je uspelo. To je bistveno več od pričakovanj, glede na to, da je imel pred tem težave v teku zaradi bolezni. Žal mi je z Dovžana in njegova zadnja strela, ko so se mu malo tresle noge. Škoda za Tršana, a vsakič ena zgrešena tarča je preprosto stvar nezbranosti. Gremo naprej, v soboto nas čaka štafetna preizkušnja. Verjamemo, da smo na dobri poti za svetovno prvenstvo. Fantje so v teku čedalje močnejši.«