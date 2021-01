Ameriški predsednik Joe Biden je včeraj predstavil 198 strani dolgo nacionalno strategijo boja proti pandemiji, ki med drugim predvideva zagotovitev 100 milijonov odmerkov cepiva v treh mesecih, ukrepe proti širjenju virusa in pomoč zveznim državam. To je bil prvi javni Bidnov nastop po sredini inavguraciji, sporočilo pa je jasno: prednostna naloga nove administracije je boj proti pandemiji, ki bo temeljil na povsem drugačnem pristopu od prejšnje vlade.

Sreda, ko je Biden prisegel, je bila najbolj črn pandemični dan za Ameriko: zaradi covida-19 je umrlo 4131 ljudi. »V to zmešnjavo nismo padli čez noč in iz nje tudi ne bomo izšli čez noč,« je rekel Biden in med vrsticami ostro kritiziral Trumpovo vlado, najbolj glede »katastrofalnega« načrta distribucije cepiva, ki ga praktično ni bilo. Kaj torej načrtuje novi predsednik? Omenjenih sto milijonov odmerkov bo treba proizvesti, razdeliti in ljudi z njimi cepiti. V ta namen bo vlada uporabila tudi zakon za vojne razmere. Določila bo kontaktno osebo za vsako zvezno državo posebej, da bodo te vedele, koliko cepiva jim je na voljo, kdaj in po kakšni poti. Načrtujejo postavitev sto dodatnih centrov za cepljenje, ki nastajajo tudi na stadionih, in kampanjo proti pomislekom glede cepljenja.

»Prosim, nosite maske!« A kljub cepljenju bo šlo najprej na slabše, preden se bo obrnilo na bolje, je dejal Biden in pripravljal javnost na to, da bo število smrti februarja doseglo pol milijona. Zato strategija predvideva tudi ukrepe proti širjenju virusa. Biden je zaprosil Američane, naj sto dni nosijo maske, rekoč, da lahko rešijo 50.000 življenj. Zvezna vlada mask ne more zahtevati povsod, je pa Biden to že v sredo storil za vse državne površine, zdaj pa še v javnem prometu med zveznimi državami. Novost je tudi, da bo moral v tujini vsakdo pred vkrcanjem na letalo na poti v ZDA opraviti test, ob vrnitvi pa iti v karanteno. »Imamo izredno zdravstveno stanje, čas je, da se začnemo vesti temu primerno,« je dejal Biden. Strategija, ki je nastala z udeležbo strokovnjakov, tudi Bidnovega svetovalca dr. Anthonyja Faucija, določa tudi pripravo smernic za varno odprtje šol in vrtcev ter državno financiranje potrebne opreme. Pa še vrsto drugih korakov, da bi zmanjšali umiranje. Do včeraj je covid-19 v ZDA vzel 408.000 življenj, zaznanih okužb je bilo 24,5 milijona. Biden je že med kampanjo govoril, da bo ukrepanje proti virusu njegova prva in glavna naloga, z uspešnim bojem s pandemijo pa bi po ocenah analitikov lahko pridobil tudi naklonjenost široke javnosti in si postavil dobre temelje za delo naprej. In obratno.

Za podaljšanje sporazuma START Bidnova administracija bo Rusiji predlagala petletno podaljšanje sporazuma Novi START o omejitvi jedrskega orožja, je poročal Washington Post. Desetletna veljavnost sporazuma se izteče 5. februarja, zato je to ena najbolj perečih Bidnovih zunanjepolitičnih nalog. Moskva je podaljšanju naklonjena, o tem so že potekala pogajanja s Trumpovo vlado, ki pa je hotela, da je v sporazum vključena tudi Kitajska, kar ta zavrača. Novi START omejuje število aktivnih jedrskih konic na 1550, število aktivnih in neaktivnih raket za izstrelitev jedrskega orožja s kopnega ali podmornic ter jedrskih bombnikov na 800, aktivnih pa na 700. Novi START sta leta 2010 v Pragi podpisala predsednika Barack Obama in Dmitrij Medvedjev.