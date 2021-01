Potem ko so imeli v Nogometnem klubu Domžale izjemno turbulentno jesen z okužbami z novim koronavirusom in poškodbami, upajo na veliko bolj mirno pomlad. Trener Dejan Djuranović ima na treningih kar 32 igralcev, od jesenske zasedbe je odšel le veteran Predrag Sikimić. »Prvič od marca lani smo na treningih v polni zasedbi. Vse poteka brezhibno, manjšo poškodbo je imel le Dobrovoljc. Zaradi zimskih razmer so treningi na umetni travi, a to ni tak problem, saj je igralna površina v Domžalah zelo kakovostna. Prva dva tedna je bilo malenkost več dela s fizično pripravo, saj postavljamo temelje za celotno leto 2021. Veliko je tudi že taktičnih in tehničnih treningov z žogo,« je poročal Dejan Djuranović. Ker je do začetka prvenstva le pet tednov, je temu tudi prilagodil načrt dela.

V Umagu proti Slaviši Stojanoviću

Potem ko so šli Domžalčani v jesenski del brez prijateljske tekme, jih pred spomladanskim nadaljevanjem prvenstva načrtujejo kar šest (v prvi so premagali Bravo s 3:0), večino med pripravami v Umagu (prvoligaši Levski Sofija s trenerjem Slavišo Stojanovićem, Gorica in vodilna ekipa BiH Sarajevo), kamor se odpravljajo jutri in je njihova stalna baza. Z velikem tekmecem Olimpijo, ki je v Umag dopotovala včeraj, bodo bivali v istem hotelu. »To je prej plus kot minus. Fantje se med seboj poznajo in druženje je celo dobrodošlo, saj smo vsi v istih zgodbah. Sploh v zadnjem času, ko imamo vsi ogromno težav, medsebojna podpora in stik ne škodujeta vzdušju v ekipah,« je poudaril športni direktor Domžal Matej Oražem.

Djuranović se veseli priprav v Umagu, kjer bodo igrišča z naravno travo. »Najbolj pomembno je, da se izognemo poškodbam, bolezni in covidu. Že v prvem krogu želimo biti v optimalni formi. Načrt je igrati všečno, dinamično in agresivno z veliko zaključki napadov. To smo počeli že jeseni, ni pa nam uspelo biti v zaključkih napadov bolj kakovosten, da bi prišli do več golov in s tem več točk. Spomladi bomo skušali igrati nogomet za gol več,« je izpostavil 52-letni Djuranović.

Cilj Domžal je uvrstitev v Evropo. »Razlika do mest, ki vodijo v Evropo, ni velika. V Sloveniji gre 40 odstotkov klubov prve lige v Evropo, zato je to naš cilj, ni pa pogoj. Jeseni je bilo veliko objektivnih okoliščin, ki so nas zelo ovirale in omejile v rezultatskih željah. Upam, da bomo zdaj imeli enake možnosti tekmovanja,« pravi Oražem. Ker imajo Domžale vedno nekaj igralcev v izložbenem oknu, Oražem pozorno spremlja razmere na nogometnem tržišču. »Zaradi koronakrize je v primerjavi z minulimi leti veliko manj zanimanja. To bodo slovenski klubi občutili v naslednjih dveh letih, ne toliko pri višini odškodnine kot pri številu prestopov, ki jih bo zelo malo glede na minula leta, ko smo bili izjemno uspešni,« je izpostavil Oražem, ki je zelo zadovoljen s kadrovsko zasedbo članske ekipe.