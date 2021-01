Britanski komik, najbolj znan po TV-komediji Pisarna in večkratnem vodenju podelitve zlatih globusov, je svojo smrtno željo izrazil med gostovanjem v oddaji Conana O'Briena: »Dobro bi bilo, če bi me vrgli levom. Nekaj je treba vrniti naravi. Jemo živali in uničujemo njihove habitate, vsaj jaz bi se jim lahko na tak način oddolžil.« Zabavno pa si mu je predstavljati tudi, kako bi se na to odzvali obiskovalci živalskega vrta: »Smešno bi bilo videti obraze turistov, ko bi vrgli med živali tole debelo golo telo in bi se ljudje, ko bi padlo na tla, spraševali, kaj ni to tisti tip iz Pisarne.« Je pa Gervais na temo smrti, s katero se ukvarja v svoji zadnji komični seriji After Life, spregovoril tudi nekoliko resneje: »Vsi bomo umrli. Ne ukvarjam se s smrtjo, ker nič ne vem o njej. Ne želim pa umreti sam ali v agoniji in nočem umreti tako, da bi me to spravilo v zadrego.«