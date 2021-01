Kot so ob tem pojasnili v živalskem vrtu, pravila veljajo tudi za preprečevanje okužb občutljivih vrst živali, zato obiskovalce pozivajo, da navodila upoštevajo in da se živali ne dotikajo ali jih hranijo.

Dnevne vstopnice z rokom koriščenja do 14. februarja so v tem času zaradi omejitev en evro cenejše. Ob ponovnem odprtju vrta so pod Rožnikom poskrbeli tudi za imetnike letnih vstopnic. Veljavnost letnih vstopnic za leto 2020 so namreč podaljšali do konca marca. Po tem bo imetnikom letnih vstopnic na voljo nova letna vstopnica 365, ki ne bo več sezonska z veljavnostjo do konca leta, pač pa bo veljala 365 dni od dneva nakupa. Tudi že kupljene sezonske letne vstopnice za leto 2021 bodo v živalskem vrtu pretvorili v novo letno vstopnico, ki bo veljala 365 dni od ponovnega odprtja v letošnjem letu. Nova letna vstopnica je prav tako že na voljo novim kupcem na blagajni živalskega vrta. Ob tem uvajajo tudi polletno vstopnico, ki bo veljala v prvi ali drugi polovici koledarskega leta.