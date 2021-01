Marko Mušič, arhitekt, prejemnik Prešernove nagrade: V arhitekturi je treba stati na tleh in segati za oblaki

Arhitekt Marko Mušič (1941) je že kot študent arhitekture pri profesorju Edvardu Ravnikarju s projektom, poimenovanim Vila Bled in predstavljenim na bienalu mladih v Parizu konec šestdesetih let 20. stoletja, vzbudil veliko pozornosti domače in mednarodne strokovne javnosti.