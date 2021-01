Povprečna bruto plača za lanski november je znašala 2.028,42 evra; od bruto plače za oktober je bila nominalno višja za 11,4 odstotka, realno, ob upoštevanju inflacije, pa za 12,3 odstotka. Povprečna neto plača se je zvišala na 1.328,04 evra in je bila nominalno za 12,4 odstotka in realno za 13,3 odstotka višja od neto plače za oktober 2020.

Povprečna bruto plača se je zvišala v obeh sektorjih, v zasebnem sektorju za 12 odstotkov, v javnem sektorju pa za 9,4 odstotka, od tega v širšem javnem sektorju, vključno z »državnimi podjetji, za 10,5 odstotka.

Visoka rast povprečne plače je po pojasnilih statističnega urada (Surs) predvsem posledica višjih izrednih izplačil (13. plač in božičnic) v zasebnem sektorju, v javnem sektorju pa so nanjo vplivala zlasti izplačil dodatkov, povezanih z epidemijo covida-19), ki so bila višja kot v prejšnjem mesecu.

Najvišja povprečna plača v energetiki

Povprečna bruto plača je bila najvišja v dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro, kjer je znašala 3123,34 evra), sledile so finančne in zavarovalniške dejavnosti (3.014,63 evra). V primerjavi s plačo za oktober 2020 se je povprečna bruto plača najbolj zvišala v zdravstvu in socialnem varstvu (za 26,9 odstotka), znižala pa se je le v kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih (za 1,5 odstotka).