Prvič, da se bo Jelko Kacin res prikazal. Drugič, da se bo hecal, kot smo se malo hecali tudi mi. Pa se je. Prikazal in hecal. Deset mesecev se je hecal z nami. In se neizmerno zabaval. Naslednjih 14 dni bo ključnih, jutra so najlepša zjutraj, uživajte, dokler lahko. Za crknit smešno! Pejmo se mal hecat! Škrti Gorenjci, zabavljaški Dolenjci, mladi na Hrvaškem, lovci, lastniki zidanic, ni, da ni. Krivi ste! No, zdaj veste, da se je Jelko samo malo hecal.

Jelko se zdaj z nami ne bo več hecal. Zdaj je odgovoren za množično cepljenje. Saj ni treba posebej poudarjati, kako bo to videti, ko se bo Jelko še tam začel hecati. Hecno bo. Le da nam ne bo šlo na smeh.

N.N.